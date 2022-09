Um morador foi agredido por um vizinho em briga por cimento em Campo Grande. No hospital ele relatou aos policiais que estava em seu terreno, próximo à Rua Projetada, quando o vizinho invadiu o local. O autor acusou a vítima de ter furtado um saco de cimento e nesse momento, deu uma rasteira no morador, que quebrou a perna. Ele ainda foi agredido com socos e teve costelas quebradas. A vítima está internada na Santa Casa, onde passou por cirurgia. Não se sabe se o autor foi preso.