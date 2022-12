Mulher chega em casa e encontra larápio saindo com “sacola cheia” no Bairro São Bento em Sidrolândia. De acordo com informações, uma mulher de 25 anos retornava do seu trabalho, e ao chegar em sua residência se deparou com um homem branco de aproximadamente 40 anos de idade, cabelo castanho saindo de sua residência numa bicicleta e com um sacola grande e que apresentando estar “cheia”. A mulher ao entrar na casa viu toda revirada e sua geladeira aberta e vazia pois toda o alimento e bebidas foram furtados. A principio a vítima não deu falta de material de mais valor. Segundo ela a residência ao lado existe câmeras de segurança que podem ajudar as investigações.