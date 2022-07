Uma movimentação policial em um condomínio na Chácara Cachoeira na tarde desta quinta-feira (28), na Rua Nossa Senhora das Mercês, ocorreu após a moradora Andréia Aquino Flores, de 38 ano ser assassinada. A mulher foi sequestrada quando saia do Fort Atacadista da Rua Marquês de Lavradio. Ainda não estão claras as circunstâncias do crime mas segundo as primeiras informações a mulher teria sido morta asfixiada. Bombeiros já deixaram a residência e a perícia foi chamada. Não há presos até o momento e o caso está em investigação.