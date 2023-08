Moradora do Jd. Vida Nova denúncia ex-companheiro por perseguição em Campo Grande

Uma jovem de 21 anos, moradora do bairro Jardim Vida Nova, em Campo Grande, procurou a polícia para denunciar o ex-namorado por perseguição, configurando um caso de violência doméstica. A denúncia foi feita ontem (14), no final da tarde.

A vítima relatou na delegacia que teve um relacionamento amoroso que durou dois anos com um rapaz de 23 anos. Durante esse período, eles tiveram uma filha juntos. Após o término do relacionamento, o ex-companheiro passou a perseguir a jovem.

Segundo informações contidas no Boletim de Ocorrência, o ex-namorado realiza a perseguição de diversas formas. Ele é visto frequentemente em frente à residência da vítima e envia mensagens com conteúdo ofensivo e provocativo. De acordo com o relato presente no documento policial, o suspeito chegou a pedir a terceiros para vigiar a jovem.

Diante dessa situação, a jovem decidiu denunciar o caso, uma vez que se sente incomodada com o comportamento do ex-companheiro. O caso foi registrado na Terceira Delegacia de Polícia de Campo Grande como um caso de perseguição.