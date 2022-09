Moradores avistaram de uma chácara avistaram um corpo boiando no Rio Botas e bombeiros iniciam buscas em Ribas do Rio Pardo. Devido as condições de baixa visibilidade pela escuridão, os militares encerraram as buscas ontem (20) e retomaram hoje (21). Até o momento, ninguém sabe a identificação do corpo e nem o que aconteceu. Tudo só será esclarecido com o resgate e o trabalho da Perícia.