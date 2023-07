Moradores comemoram nova praça e asfalto que vai chegar no bairro Tijuca II

Para levar dignidade e melhor qualidade de vida à população, o Governo do Estado está construindo uma praça de lazer e esporte no bairro Tijuca II, em Campo Grande. Junto deste investimento ainda vai asfaltar as ruas nos arredores do espaço. Os moradores comemoram estas obras que vão acabar com a poeira, barro e lama, além de levar lazer para as crianças da região.

Este investimento é uma das marcas do governador Eduardo Riedel, que busca fazer uma gestão inclusiva e próspera, principalmente a quem mais precisa. Pavimentação e opção lazer são pontos fundamentais para oferecer cidadania à população, sem deixar nenhum sul-mato-grossense para trás.

O Governo vai asfaltar as ruas Saint Romain, Aicás e Diogo Álvares, que ficam nos arredores da praça do Jardim Tijuca II. “Asfalto vai ser muito bom para os moradores, pois já tivemos que lidar com muita poeira e barro aqui na rua. Espero também que venha uma lombada ou sinaleiro, para segurar os carros em alta velocidade, já que tem muitas crianças na região”, afirmou Wanderlei Marques Pereira, que mora na região há 12 anos e tem uma casa em frente a praça, na Rua Aicás.

Ele contou que a nova praça também vai ser importante para região, sendo uma opção de lazer para as crianças e um espaço de atividade física aos adultos. “Só temos que comemorar e esperar as obras ficarem prontas, vai ser muito bom para todos. Moro aqui com minha esposa e seis filhos”.

Moradora há 32 anos do bairro Tijuca, Sônia Nascimento Barbosa destacou que o asfalto vai ajudar muita gente. “Aqui tem muita terra e a poeira é grande no calor. Também vai valorizar minha casa”. Ela citou que a praça vai “encher de crianças” e que antes o local era muitas vezes usado como “lixão” pelos moradores da região. “Isto vai mudar, será um local de lazer”.

Mesma avaliação de Antônio Vera, que mora na Rua Aicás com a sua esposa. “Este asfalto vai deixar 100% melhor aqui, sem buraco, lama e barro na rua, que suja o sapato de todo mundo”. Ele lembrou que agora as crianças terão um local adequado para brincar. “Não vão ficar correndo na rua”.

O projeto de asfalto prevê 132,17 metros de drenagem, 2.260,79 metros quadrados de pavimento, passeio com acessibilidade e sinalização viária. A licitação já foi lançada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS), e as propostas devem ser abertas no dia 14 de agosto.

Praça de esporte e lazer

A construção da nova praça de lazer e esportes no Jardim Tijuca II segue para reta final. O espaço vai dispor de pista de cooper, campo de futebol terrão, quadra poliesportiva com equipamento de futsal e basquete, quadra de vôlei de areia com postes e rede, pista de skate completa, academia ao ar livre com 11 aparelhos, parquinho com Casa do Tarzan, gangorra e gira-gira.

Mari Luciene Bernal levou seu filho Nicolas Henrique, de 6 anos, para jogar bola na praça, já aproveitando o espaço, mesmo antes de ficar 100% pronto. “Moro na região há muito tempo. Esta praça vai ser muito boa para as crianças, principalmente na época de férias. O espaço de lazer mais próximo é o Parque Airton Senna, no Aero Rancho, que não é tão perto”.

Ela afirmou que o bairro estava precisando de mais locais de lazer, para atender as crianças da região. “Vou trazer ele mais vezes aqui, vai ser um local ótimo para as crianças brincarem, jogarem bola, andar de bicicleta”.

O espaço também terá áreas de convivência, paisagismo e iluminação completa. Com recursos estaduais e federais, a obra recebe R$ 1 milhão de investimentos. Isto é mais um retrato de uma gestão municipalista, que atende as cidades com obras de infraestrutura urbana, que impactam diretamente a vida das pessoas.

“O Governo do Estado está construindo uma bela praça ali no Jardim Tijuca II e não queríamos entregar essa praça com as ruas de terra do lado. Por isso, levamos a ideia da pavimentação para o governador Eduardo Riedel, que prontamente aprovou. Agora, estamos lançando essa licitação para selecionar uma empresa para executar a obra do asfalto”, explicou o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).