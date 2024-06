Moradores da região do Prosa, comemoram a chegada de mais três academias e parquinhos ao ar livre

A entrega de mais três academias e parquinhos ao ar livre na manhã desta sexta-feira (28), levou alegria aos moradores da região do Prosa. Com o intuito de promover a socialização e saúde para a população da Capital, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funes), realizou a inauguração nos bairros Novo Minas Gerais, Novo Parana e Estrela Dalva II.

Mãe de duas crianças, de dois e cinco anos, Thais de Oliveira Maciel comemorou a chegada do espaço no bairro. “É maravilhoso, principalmente para as mães, que conseguem deixar os filhos brincando e distraídos enquanto se exercitam, vou trazer eles sempre”.

Os playgrounds são equipados com labirinto, balanço duplo, escorregador básico, gira-gira e balanço lambreta. Já as academias ao ar livre contam com esqui duplo, multiexercitador 6×1, simulador de caminhada duplo, voador peitoral de dorso adaptado, máquina abdominal adaptado, simulador de remo duplo e simulador de cavalgada duplo.

Moradora da Mata do Jacinto, próximo as entregas, a aposentada Nadir de Oliveira, acompanhou a entrega e já experimentou os aparelhos disponíveis. “Essa entrega é muito importante para a gente que mora aqui ao redor. Bom para o nosso corpo, nossa saúde e enquanto a gente exercita, encontra os vizinhos, já bate um papo, quem tem filho traz as crianças, é muito importante mesmo”, comenta.

A ação, que visa proporcionar mais qualidade de vida, está transformando praças em espaços multifuncionais, atendendo às necessidades de lazer, prática de atividades físicas e convívio social.

Presidente do Conselho Regional da Região Urbana do Prosa, Marilce Oliveira de Souza, ressaltou a importância desses espaços públicos para a comunidade. “Isso aqui é para o morador desfrutar, do esporte, do bem-estar. Sabemos que a melhor maneira de prevenir doenças e ter saúde é exercitando, fazendo uma atividade, então é gratificante ter um lugar como este”.

As academias têm o objetivo de estimular a prática de atividades físicas, especialmente entre a população adulta e idosa. O foco é melhorar a qualidade de vida dos idosos, proporcionando benefícios para as Atividades de Vida Diária (AVDs) e, assim, contribuindo para um maior nível de independência e autoestima.

Comerciante e mãe da Mariana, de três anos, Regiana Aparecida, pontua que o espaço ocupado também traz segurança para a região. “Além do espaço em si, que ficou muito bom, principalmente para os pais que as vezes jogam futebol, as mães que tem onde levar as crianças, também melhora muito a segurança por conta da iluminação e ocupação do lugar, ficou muito lindo, está show”.

Os equipamentos instalados são variados e incluem: Simulador de remo duplo, supino, rotação dupla vertical, voador peitoral com voador dorsal, máquina abdominal, rotação vertical duplo diagonal, remada, simulador de remo individual e simulador de cavalgada duplo. Esta variedade proporciona uma experiência de treino completa, abrangendo diferentes grupos musculares e incentivando a prática de exercícios de forma diversificada.

“Esse é um espaço de qualidade de vida, um espaço de convivência, um espaço onde a família pode vir usufruir juntas desses equipamentos. A gente sabe que a atividade física é essencial para a vida e faz diferença na rotina da população”, concluiu o diretor da Funesp, Maicon Mommad.