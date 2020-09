No inicio deste ano, um grupo de pessoas criaram um abaixo assinado, pedindo a Revitalização Imediata do prédio do complexo empresarial Terminal do Oeste Heitor Eduardo Laburu (a Antiga Rodoviária do centro da cidade), o qual foi entregue junto a Prefeitura de Campo Grande juntamente com um oficio que solicitava também a retirada dos moradores de rua do Local e a construção de um Terminal de Ônibus. A matéria foi noticiada em primeira mão pelo Jornal Boca do Povo (https://bocadopovonews.com/abaixo-assinado-pede-inicio-imediato-da-revitalizacao-da-antiga-rodoviaria-de-campo-grande/).

Durante todo este período, havia uma guarnição da Polícia Militar no Local, o que assegurava a segurança e impedia que os moradores de rua voltassem para lá, bem como o comercio de drogas que existia ali. Nesta segunda feira, aconteceu a retirada da guarnição, porém, segue o monitoramento e patrulhamento com as viaturas. O Departamento de Missões da igreja Palavra de Cristo Para o Brasil, através de seu coordenador Bispo Tomaz, juntamente do Coordenador de

Campo Grande Bispo Michel Castro, estiveram em uma reunião com o Tenente Coronel Wellington Klimpel, que esclareceu e nos mostrou o excelente trabalho que a polícia militar vem realizando. Ficamos seguros e agradecemos de forma veemente os serviços prestados pela polícia militar, para nossa igreja e para toda população local e de campo grande, porem nossa preocupação, é que a revitalização ainda não começou, e já começam alguns moradores de rua que antes habitavam no local a regressar” disse Bispo Tomaz

“Acreditamos que a solução seria, ou o dono do prédio ou a própria prefeitura, cercar a área que está coberta que é aonde os moradores de rua costumam ficar, e deslocar eles para o Centro de Triagem e Eencaminhamento do Migrante e População de Rua – CETREMI e outros pontos que possam abrigá-los” falou Bispo Michel. “O que não queremos é que voltem os mesmos problemas que aterrorizavam o local e todo centro de campo grande antes do Covid 19, e que todos são conscientes de como era ali na Antiga Rodoviária. Pedimos a intervenção do poder público, quem sabe a guarda municipal possa ter sua guarnição no Local até que se inicie a revitalização para garantir a ordem e a segurança” Afirma Tomaz.