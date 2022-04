Moradores da rua Presidente Vargas, próximo da Júlio de Castilho, em Campo Grande, denunciam descaso por parte de uma empresa contratada pela prefeitura, quanto ao abandono de lixo e restos de podas após serviço de recapeamento, há cerca de duas semanas.

De acordo com um morador, que preferiu não se identificar, para que o recapeamento da via pudesse acontecer, foi necessário podar algumas árvores por conta das máquinas que atuavam no serviço.

Entretanto, após as podas, os galhos foram deixados em calçadas, obrigando pedestres a andarem pelas ruas, colocando em perigo a vida dos mesmos.

Além disso, na região, há uma clínica voltada para atendimento de idosos e, com a melhora na qualidade da via, os veículos estão abusando da velocidade, pondo em risco a vida dos pacientes, que, muitas vezes, estão debilitados.

Ao ser procurada, a empresa contratada pela prefeitura informou que não é obrigação dela retirar os galhos e, sim, do ente municipal.

Por sua vez, a prefeitura ainda não retornou aos contatos.