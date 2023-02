Apesar das chuvas constantes neste começo do ano, os moradores de mais de 20 ruas do bairro Aero Rancho, em Campo Grande, pela primeira vez não sofreram com lama, barro e “lagos” formados na frente de suas casas. Esta mudança de realidade ocorreu porque o Governo pavimentou estas vias públicas, com investimento de R$ 11 milhões. A obra foi concluída no final do ano passado.

A sensação é de alegria e vida nova para estes cidadãos. Maria Cícera Pires mora na rua Gruta do Maquiné, uma das vias que foi asfaltada pelo Governo do Estado. “O asfalto ficou muito bom e agora vivemos outra realidade. Tiveram todas essas chuvas do começo do ano e não sofremos com barro e lama na frente da nossa casa. Está tudo bom”. Ela ainda contou que pode ir à igreja sem sujar os pés.

Morador há 30 anos da Rua do Príncipe, Francisco dos Santos disse que a situação melhorou bastante após a obra. “Vivi muito tempo no barro e na lama. Além disto o asfalto valoriza muito a casa da gente. Temos que agradecer a este apoio do Governo. O bairro está ótimo para se morar”.

A pavimentação no bairro mudou a rotina dos moradores. “Antes, quando chovia bastante não dava para sair de casa, tinha que colocar sacolinha no pé. O asfalto ficou muito bom, se livramos da poeira e do barro. Não parava nada limpo aqui em casa. Fiquei muito feliz vendo as máquinas trabalhando e agora com a obra pronta”, afirmou Maria de Fátima dos Santos.

Na esquina entre as ruas Alagoinha e do Príncipe, Bruna Kauany mora com os pais. Ela contou que a chegada do asfalto foi um alívio para toda família. “Sempre tivemos moto, e muitas vezes quando chovia atolava e até caia com a moto devido o barro. A situação melhorou muito, só temos que comemorar”.

Obras

Com investimento de R$ 11 milhões, o Governo do Estado concluiu a pavimentação de mais de 20 ruas do bairro Aero Rancho em dezembro de 2022. As obras começaram em 2020 sob a liderança do então secretário de Governo, Eduardo Riedel, hoje o governador do Estado.

As atividades foram conduzidas pelo Governo, tendo apoio da União. Foram R$ 4,6 milhões apenas com recursos próprios, que teve acréscimo de mais R$ 6,69 milhões do Governo Federal.