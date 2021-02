A Prefeitura de Campo Grande realiza nesta quinta (18) e sexta-feira (19), no Cras do Jardim Aero Racho, a segunda edição da Funsat Itinerante, que visa levar o atendimento de orientação e empregos aos moradores dos bairros da Capital. Na primeira ação, que aconteceu nos dias 4 e 5 de fevereiro no Bairro Moreninhas, foram realizados 216 atendimentos, sendo 132 de buscas por vagas de emprego e 73 encaminhamentos para o mercado de trabalho.

A ação oferece orientações aos empregadores e empregados, disponibiliza qualificação profissional, intermediação de vagas de emprego, orientação, formalização e regularização de MEI (Microempreendedor Individual), carteira de trabalho digital, atendimento e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

O diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande, Luciano Silva Martins, reforça que o objetivo da ação itinerante da Funsat é levar estes serviços para a maioria dos bairros de Campo Grande. “Neste período de pandemia, estamos buscando alternativas que tornem o atendimento à população mais seguro. Ir até as pessoas por regiões reduz a aglomeração e, com isso, evita a proliferação do vírus, e atende àqueles que buscam os serviços da Funsat”.

O diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, Paulo Fernando Garcia Cardoso, explica que a Agetec está presente nos eventos para dar o apoio tecnológico necessário e evitar interrupções no atendimento por qualquer problema relacionado aos sistemas de tecnologia utilizados durante a ação. “A maioria das certidões são tiradas via internet e nós garantimos o suporte necessário para o bom funcionamento dos trabalhos. Além disso, aproveitamos para divulgar os mais de 50 serviços oferecidos por meio do Fala Campo Grande ou do Conecta Campo Grande que está à disposição da população”.

Moradora do Aero Racho, Dotothy Beatriz conta que foi até o Cras para tirar a carteira de trabalho e aproveitou a oportunidade para esmaltar a unha. “Muita gente não pode ir até a sede da Funsat. É um trabalho maravilhoso da prefeitura esse de aliar os serviços burocráticos com mimos como esse de pintar a unha. Estou saindo daqui hoje com o documento e ainda com a unha bonita”, comemora ela.

A ação conta com parceria do Procon Campo Grande e subsecretaria da Mulher, entre outros serviços. A responsável pelo atendimento da Junta do Serviços Militar, Silvia Matos destaca o atendimento realizado no local, para os jovens maiores de 18 anos no alistamento do serviço militar. “É um documento necessário e nós estamos aqui na ação para disponibilizar este serviço e facilitar para o cidadão”.