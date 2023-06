Moradores do Jardim Colorado indignados com água barrenta nas torneiras e falta de explicações

Moradores do bairro Jardim Colorado, em Campo Grande, estão enfrentando sérios problemas com o fornecimento de água nesta semana. A concessionária responsável pelo abastecimento da Capital, Águas Guariroba, tem realizado obras que resultam em água barrenta saindo das torneiras, gerando indignação e revolta entre os moradores locais. Diversos relatos e vídeos mostrando a lama saindo das torneiras foram enviados ao gabinete do vereador Claudinho Serra (PSDB).

De acordo com relatório da Ouvidoria da Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Campo Grande), a Águas Guariroba é a campeã de reclamações pelos moradores da Capital, com 96,7% do total de reclamações feitas ao órgão em 2022, totalizando 4.270 registros. E tem índice 5 (ruim) no Reclame Aqui, com centenas de reclamações feitas. Chama atenção que nesta semana, no dia 05, se comemorou o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Diante dessa situação, o vereador expressou sua indignação com a postura da concessionária e anunciou medidas para cobrar explicações e soluções para o problema. O vereador se comprometeu a agendar uma reunião com o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, para exigir um plano de redução de danos e uma explicação para a água imprópria para consumo que tem afetado a população.

“A população do Jardim Colorado está cansada de enfrentar problemas constantes com a qualidade da água fornecida pela Águas Guariroba. O que vemos é descaso e falta de respeito com os moradores. Não podemos aceitar essa situação, especialmente quando a saúde e o bem-estar das pessoas estão em jogo”, afirmou o vereador Claudinho Serra.

O parlamentar destacou que a água barrenta traz transtornos diários para os moradores, tornando impossível o uso adequado da água para atividades cotidianas, como a higiene pessoal, limpeza da casa e até mesmo para o consumo. Além disso, a falta de explicações por parte da concessionária agrava a situação, gerando um sentimento de abandono por parte dos moradores.

“A Águas Guariroba precisa se posicionar de forma transparente, explicando os motivos pelos quais essas obras têm causado a água barrenta e quais medidas serão adotadas para solucionar esse problema. Não podemos aceitar que a população fique à mercê de serviços de má qualidade e sem explicações plausíveis”, ressaltou Claudinho Serra.

O vereador reiterou sua determinação em cobrar pessoalmente o presidente da Águas Guariroba, exigindo medidas imediatas para garantir um abastecimento de água de qualidade e a redução de danos causados por obras mal planejadas.