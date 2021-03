A busca por melhorias para os bairros é um trabalho contínuo do vereador Professor Riverton (DEM). Após ser procurado por moradores, o parlamentar indicou limpeza do Centro Comunitário Tuiuiú, localizado na Rua Atenas, no Jardim Inápolis. De acordo com o coordenador de saúde e liderança comunitária do bairro, Celso Laureano, a solicitação foi enviada ao Professor Riverton no dia 10 de março e neste dia 16, a equipe da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços) realizou a limpeza do espaço. “Em conversa com o vereador Professor Riverton, apresentamos as demandas do bairro e recebemos com satisfação a equipe que realizou o trabalho, deixando limpo este importante espaço de lazer e esporte da comunidade. Em nome de toda população da região, agradeço ao vereador pela atenção e pelo cuidado com nossas indicações. Esta atenção nos faz fortalecer a confiança em seu trabalho”, avalia Celso Laureano.

De acordo com o vereador, a proximidade com a comunidade é determinante para a realização de um bom trabalho. “Meu mandato é popular, aberto à comunidade e quero manter este contato, para que o campo-grandense saiba que pode contar comigo, como seu representante no Legislativo Municipal”, pondera Professor Riverton.

Diante do atual momento da pandemia de Covid-19, os atendimentos presenciais no gabinete estão restritos, mas a população pode enviar suas indicações pelo e-mail: professorriverton@gmail.com e pelas redes sociais do vereador.

