Os moradores do Jardim Moema, em Campo Grande, receberam na manhã desta sexta-feira, o projeto social Unidos pela Fé, idealizado pelo deputado estadual Lidio Lopes (Patriota).

O ônibus adaptado com consultórios, levou atendimentos odontológico, médico, jurídico e corte de cabelo. “Eu quero agradecer o apoio nesta ação, a todos os profissionais envolvidos e em especial ao deputado Lidio Lopes por estar sempre atento às necessidades da população”, destaca Lindaura, coordenadora da região.

“Recebi orientação jurídica sobre meu FGTS e fui muito bem atendido, é sempre bom ser lembrado, nossa região precisa muito e não tenho dúvida que os moradores ficaram felizes com esse ônibus do deputado”, fala do Firmino Pedioso que foi atendido na ação social.

Desde a sua criação em 2009, o projeto Unidos pela Fé tem atingido o seu objetivo que é levar um atendimento humanizado de médico, dentista e advogado. “Após quase dois anos sem realizar nossas ações em virtude da pandemia, é muito gratificante poder voltar a atender a população com nosso projeto social Unidos pela Fé. Nosso trabalho é ajudar aqueles que realmente necessitam, e fazer sempre o melhor em cada cidade por onde o projeto passar”, ressaltou o deputado Lidio Lopes.