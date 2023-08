Moradores do Lageado comemoram ponte e asfalto que vai chegar em várias ruas do bairro

Para levar melhor qualidade de vida aos moradores do bairro Lageado, em Campo Grande, o Governo do Estado vai asfaltar as ruas Francisca Figueiredo, Tristão dos Santos e Gaudiley Brun e ainda construir uma ponte que liga o bairro à região do Jardim Centenário.

Os moradores comemoram e já sonham com esta nova realidade, fugindo assim da poeira e do barro quando chove na região. A ponte também vai ajudar na locomoção para os bairros vizinhos e um acesso mais rápido à Avenida Guaicurus. A licitação para realização desta obra, que inclui as atividades de drenagem, foi lançada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) nesta semana.

O próximo passo é a escolha da empresa que vai conduzir a obra, para em seguida começar os trabalhos no local. “Moro aqui desde a década de 80 e minha esposa sofre muito com a poeira. As condições da rua são ruins também, com resto de construção. Vai ser ótimo este asfalto quando chegar”, afirmou o jardineiro José Djalma, que mora na rua Francisca Figueiredo.

Djalma também comentou sobre a construção da ponte, que será um acesso ao bairro vizinho. “O que temos hoje lá é apenas uma pinguela, que passa só moto e bicicleta, quando ficar pronta vai ajudar muito os moradores”, completou.

Moradora de uma chácara no bairro, Edmara Cesário afirmou que esta obra conduzida pelo Estado vai trazer muitas melhorias. “Nos últimos tempos aqui a situação está bem precária. Vai ajudar muito para quem trabalha na Guaicurus e vai poder seguir neste caminho, com mais uma saída. O outro percurso fica muito congestionado. Economia de tempo vai ser grande”, descreveu.

Ela mora com a filha na rua Francisca Figueiredo e se preocupa apenas se o movimento da rua vai ficar intenso com o asfalto. “Temos esta preocupação, mas precisamos pensar nos benefícios coletivos, no bem que vai fazer para o bairro”.

Valorização e mobilidade

O mecânico e líder comunitário, Leandro Batista, mora na rua Gaudiley Brun, que fica no bairro Centenário, do outro lado da ponte. Ele elogiou a iniciativa e disse que estas obras vão ajudar no tráfego de veículos, que fica difícil para quem segue pela Avenida Guaicurus nos horários de pico.

“Nossa rua aqui não entrava nem carro direito. Depois recebeu um cascalhamento que melhorou bastante, agora com o asfalto vai ficar ótimo, será bom para todos os moradores. Também vai desafogar o acesso a Guaicurus, pois fica muito congestionado nos horários de mais movimento”.

Batista citou que os imóveis serão valorizados com a chegada do asfalto e que ainda vai facilitar a vida dos moradores. “Tudo vai valorizar. Aqui na minha casa tenho que fazer uma limpeza todos os dias, pois entra muito poeira. Para a mecânica espero mais clientes, já estou pensando até em colocar promoções e divulgar o serviço”.

As obras de infraestrutura urbana dentro das cidades é prioridade do governador Eduardo Riedel, que busca fazer uma gestão municipalista, com resultados efetivos na ponta da sociedade, ou seja, com benefícios diretos aos cidadãos. Asfalto, saneamento e drenagem tem relação com a qualidade de vida da população.

“Fazemos uma política que privilegia a ação nos municípios. As obras e investimentos ajudam no desenvolvimento das cidades. Assim levamos dignidade ao cidadão, que precisa ter boas condições de moradia, asfalto, drenagem e saneamento à disposição”, afirmou o governador.

O secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de MS), destacou que as obras vão ajudar a população. “Mais uma obra do Governo do Estado em Campo Grande que atende diretamente as pessoas. Além da pavimentação do Lageado, temos a obra da Cafezais, do novo acesso às Moreninhas e do Indubrasil, entre outras. Esses investimentos demonstram o compromisso do governador Eduardo Riedel com o municipalismo e também com a qualidade de vida de nossa população”.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende

ATENÇÃO IMPRENSA: Confira as fotos e imagens da reportagem