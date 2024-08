Moradores do São João enfrentam incêndio crítico em Nova Andradina

Nos últimos dias, os moradores do Assentamento São João, em Nova Andradina, enfrentaram um dos maiores desafios de suas vidas. Um incêndio florestal que começou na última semana se espalhou rapidamente, ameaçando casas, plantações e a segurança das famílias que vivem na região. A batalha para controlar as chamas dura mais de quatro dias e destaca a coragem e a determinação da comunidade local.

“De lá pra cá, o fogo não cessou em nenhum momento; as chamas se alastraram da reserva para os lotes, e a situação foi desesperadora. Os moradores se uniram na tentativa de apagar os focos, mas foi extremamente difícil. Nem mesmo os bombeiros que vieram na segunda conseguiram extinguir todo o fogo. Com o tempo seco e o vento forte, controlar as chamas se tornou ainda mais complicado. Quem mora aqui não parou nem um instante de tentar amenizar a situação”, declarou um morador de um dos lotes do assentamento.

Hoje (22), um outro morador relatou que eram visíveis focos pequenos de incêndio com intensidade bastante reduzida em comparação aos dias anteriores. “Está bem controlado agora, restam só alguns focos pequenos, nada grave”, afirmou.

A área total queimada não foi oficialmente divulgada. Contudo o cenário é de devastação.