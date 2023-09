Moradores e comerciantes elogiam nova Avenida dos Cafezais: “trânsito rápido e seguro”

Gestão inclusiva e próspera, que atende os anseios da população. A obra de revitalização e duplicação da Avenida dos Cafezais, em Campo Grande, está recebendo elogios dos moradores e comerciantes locais, que agora desfrutam de uma via urbana em boas condições, com trânsito rápido, seguro e sem transtornos e congestionamentos nos horários de mais movimento.

Esta mudança de realidade ocorreu graças ao investimento de R$ 11,1 milhões do Governo do Estado, que revitalizou 3,2 quilômetros da Avenida dos Cafezais, assim como fez a duplicação de 1,15 quilômetro da via urbana. A obra também teve drenagem, pavimentação de algumas alças e implantação de ciclovia.

“A obra ficou uma maravilha, a via era muito curta aqui no cruzamento com a Guri Marques, o que provocava muitos acidentes. Eu mesmo perdi um amigo que morreu após um acidente de moto. Com a duplicação ela ficou bem mais segura”, contou Aldemir Lourenço da Silva, que vende cadeiras, panelas e até café em frente a rotatória da Cafezais.

No seu relato, Aldemir fez questão de elogiar a equipe que realizou a obra na Avenida, pois segundo ele, não atrapalhou os comerciantes locais durante o trabalho. “a obra foi muito tranquila para todos, não atrapalharam em nada e interditaram pequenos trechos”.

Felipe Mateus de Santana, vendedor de uma loja de autopeças em frente a Cafezais, também avaliou como positiva todas as intervenções feitas pelo Governo. “Com a Avenida duplicada melhorou bastante. Eu moro no Rouxinóis e vinha de bicicleta para o serviço. Demorava muito para atravessar a Avenida devido o trânsito intenso de manhã. O tráfego ficou mais calmo e rápido”.

Mesma avaliação de Lucineia Silva, atendente de uma loja na região. “Ficou legal agora, antes tinha até uma fila de carros para chegar ou sair do bairro. Facilitou muito para locomoção dos moradores e para quem trabalha aqui. Ficou mais seguro e a obra também valorizou toda região”, avaliou.

Motorista de uma transportadora, Marco Antônio Domingues, cita a melhora no fluxo de veículos ao entrar na Avenida, que antes gerava muito transtorno. “Em alguns horários a demora para passar era grande. Vai ficar ainda melhor quando chegar a iluminação nova”, ponderou.

A obra da Avenida do Cafezais teve a parceria com a Prefeitura de Campo Grande e faz parte de um pacote de investimentos na região das Moreninhas, que chega a quase R$ 100 milhões, para melhorar a qualidade de vida dos moradores.

“Estes investimentos representam nosso compromisso com a população de Campo Grande. As obras de pavimentação, drenagem e melhorias nas vias públicas trazem benefícios efetivos aos moradores, atende quem está lá na ponta. Vamos continuar promovendo estas obras e ajudando os municípios, pois quando as cidades crescem e se desenvolvem, o Estado segue o mesmo caminho”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Iluminação com energia solar

O trecho duplicado da Avenida dos Cafezais também vai ganhar uma iluminação com energia solar. Este sistema de LED representa o que há de mais moderno no setor, que prioriza a energia limpa, com foco na sustentabilidade. O investimento previsto é de R$ 1 milhão do Governo do Estado.

O modelo será carregado com luz do sol (energia fotovoltaica) e as luminárias terão vida útil de 50 mil horas, tendo assim redução de custos e menos gastos com manutenção. O Governo do Estado já lançou a licitação para implantação do sistema. As propostas serão abertas no dia 13 de setembro, na sede da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

“A obra da Cafezais melhorou consideravelmente o acesso de uma série de bairros da região Sul da Capital. Foi um investimento robusto do Governo do Estado, que resultou em mais agilidade e segurança para as pessoas entrarem e saírem de suas casas”, destacou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), Hélio Peluffo.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende

ATENÇÃO IMPRENSA: Confira as fotos resolução e imagens da reportagem aqui.