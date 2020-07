O homem de 24 anos é suspeito de invadir e furtar uma residência, por volta das 7h30 desta segunda-feira, no Bairro Jardim Ouro Verde, em Três Lagoas. Conforme o BO, ele teria levado botijão de Gas, televisão e celulares e perfumes.

No final da tarde, ainda ontem, três moradores do referido bairro tiveram a informação do possível autor do furto, diante disso, localizaram e passaram a fazer justiça com as próprias mãos. O trio agrediu com socos, pontapés, e ainda amarraram e arrastaram o homem pelas ruas da cidade.

Consta ainda do registro policial, que a irmã do acusado pelo roubo viu a cena da agressão, e acionou a polícia. Os policiais encontraram os agressores no momento da violência praticada.

À polícia, os agressores contaram que estavam agredindo porque o homem havia praticado o futo na casa de uma vizinha. Todos foram levados para a delegacia.

Dois boletins de ocorrência foram registrados, de furto para investigação da invasão da residência, e de lesão corporal dolosa, para que a polícia apure a agressão ao suspeito. Todos os atos ilegais foram confirmados por testemunhas.