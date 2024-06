Moraes determina que Ronnie Lessa vá para Tremembé

O Ministro do STF Alexandre de Moraes aceitou um pedido de transferência do ex-policial Ronnie Lessa para o complexo penitenciário de Tremembé, em São Paulo. Além disso, o Moraes determinou que seja retirado o sigilo da delação. Lessa é acusado de ser o autor dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela Anderson Gomes.

“Os benefícios previstos na colaboração premiada dependem, obviamente, da eficácia das informações prestadas, uma vez que trata-se de meio de obtenção de prova, a serem analisadas durante a instrução processual penal. Isso, entretanto, não impede que, no presente momento, seja realizada, provisoriamente, a transferência pleiteada – enquanto ainda em curso a instrução processual penal; medida possível e previamente acordada por esse juízo com a a Chefia do Poder Executivo bandeirante e com a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo”, disse.