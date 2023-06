Moraes marca julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, agendou para 22 de junho o julgamento de uma ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível.

Em julho do ano passado, Bolsonaro participou de uma reunião com embaixadores no Palácio do Planalto. Na ocasião, o assunto foi a falta de insegurança do processo eleitoral. Este é o foco do julgamento no TSE.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) defendeu, em abril deste ano, a inelegibilidade de Bolsonaro. O órgão afirmou que o discurso crítico ao processo eleitoral supostamente afetaria a confiança de parte da população brasileira nas urnas eletrônicas.

Segundo o MPE, há indícios de abuso de poder político, abuso de autoridade, desvio de finalidade e uso indevido dos meios de comunicação por parte de Bolsonaro.

O general Walter Braga Netto, candidato à Vice-Presidência nas eleições de 2022, também é alvo da ação. Mas o MPE defendeu a absolvição do militar da reserva, por entender que ele não tem participação nas críticas de Bolsonaro.

A ação foi liberada para ir a julgamento em 1º de junho, pelo corregedor-geral do TSE, ministro Benedito Gonçalves.