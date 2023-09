Moraes propõe pena de 14 anos de prisão a segundo réu do 8 de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para condenar o segundo réu do 8 de janeiro, Thiago de Assis Mathar. O magistrado propôs pena de 14 anos em regime fechado e multa por dano moral coletivo, a ser paga solidariamente, de R$ 30 milhões.

A defesa do réu alegou que seu cliente estava no local ajudando as pessoas que estava passando mal quando foi preso.

Moraes contrapôs e disse que nem Thiago, em seu depoimento, disse o mesmo, e que as provas mostram que o réu estava na Esplanada com o objetivo de “praticar um golpe”.