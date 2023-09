Moraes vota para condenar primeiro réu do 8 de janeiro a 17 anos de prisão

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para que o primeiro réu julgado pelos atentados de 8 de janeiro cumpra pena de 17 anos de prisão, sendo 15 anos e seis meses em regime fechado e 1 anos e quatro meses em regime aberto, além de multa.

Aécio Lúcio Lopes Costa Pereira aparece em imagens do dia dos ataques dentro do plenário do Senado Federal e na área externa da Suprema Corte.

O magistrado destacou que o fato da tentativa de golpe não ter sido bem-sucedida não faz com que os crimes não tenham ocorrido. “Várias pessoas defendendo que este crime não ocorreu porque não conseguiram dar um golpe de Estado. Não existe crime de golpe de Estado, pois se tivesse golpe de Estado, não estaríamos aqui. Quem dá golpe, não é julgado. Por isso, as elementares do crime são claras, tentar depor”, completou.