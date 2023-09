Moraes vota pela condenação do primeiro réu do 8/1

O Ministro do STF Alexandre de Moraes condenou o primeiro réu pelos atos golpistas a 17 anos de prisão. Aécio Lúcio Costa Pereira, morador de Diadema/SP, foi preso pela Polícia Legislativa no plenário do Senado. Ele chegou a publicar um vídeo nas redes sociais durante a invasão da Casa e continua preso.

A condenação é por 17 anos de prisão, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção; regime aberto. Para Moraes o acusado cometeu os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada e dano contra o patrimônio público, com uso de substância inflamável.