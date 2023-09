Moro aparece empatado com Michelle em pesquisa sobre possíveis sucessores de Bolsonaro; Tarcísio lidera

Até agora, o espólio político de Jair Bolsonaro parecia ser disputado por três alternativas principais: os governadores de São Paulo e Minas Gerais, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Romeu Zema (Novo), respectivamente, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 11, pelo jornal O Globo coloca no páreo o senador Sergio Moro (União Brasil).

Intitulada A Cara da Democracia, a pesquisa foi feita entre os dias 22 e 29 de agosto pelo Instituto da Democracia (IDDC-INCT). O levantamento indicam que 17% apontam Tarcísio como sucessor de Bolsonaro. Ele é seguido por Moro, que tem 12%, Michelle, com 11%, e Zema, com 6%. O ex-presidente está inelegível por oito anos por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Foram feitas 2.558 entrevistas presenciais em 167 cidades, de todas as regiões do país. O índice de confiança do levantamento é de 95%.