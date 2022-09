Com profundo pesar que comunicamos o falecimento Hoje (6) de Maria Isabel Albuquerque, a mulher do ex-vereador de Campo Grande e ex-secretário estadual Edil Albuquerque. De acordo com informações Maria conhecida por amigos e familiares como Bel encontrava-se internada num Hospital da Capital Paulista para tratar problemas cardíacos. A causa específica de sua morte não foi revelada. O corpo está em São Paulo e será translado para nossa Capital.