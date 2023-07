Morre aos 73 anos em Minas Gerias; o ex-jogador Palhinha

Morre Vanderlei Eustáquio de Oliveira, o “Palhinha”, ídolo do futebol ídolo do Cruzeiro, do Atlético-MG e do Corinthians, aos 73 anos. ex-jogador estava internado em BH para tratar de uma infecção, mas não resistiu.

Os pés de Palhinha estão eternizados na calçada da fama do Museu do Mineirão. Ele marcou 113 gols no estádio. O sucesso do atacante não ficou restrito ao futebol mineiro. Palhinha foi uma das estrelas do Corinthians, campeão paulista em 1977. Conquista que acabou com o maior jejum de títulos da história do clube, que durou 23 anos.

Pela Seleção Brasileira, disputou 18 jogos e marcou seis gols.