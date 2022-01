Morreu aos 74 anos na noite de segunda-feira (24) o escritor e influenciador Olavo de Carvalho. Segundo a família o professor estava internado no hospital de Richmond, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Olavo de Carvalho foi diagnosticado com Covid-19 oito dias antes. Mas a causa da morte de Olavo não foi informada. Nascido em Campinas, no interior de São Paulo, Olavo Luiz Pimentel de Carvalho se intitulava professor de filosofia e ficou conhecido por vídeos e livros que apoiam o conservadorismo político e que recusam o discurso politicamente correto.

Nota publicada nas redes sociais de Olavo de Carvalho no facebook. Ele deixa a esposa, Roxane, oito filhos e 18 netos.