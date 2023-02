Therezinha Mandetta Trad morre aos 85 anos em Campo Grande. Professora, mãe, avó e bisavó, ela foi encontrado já sem vida, por um familiar, dentro de casa onde morava na Capital. A informação é de morte natural. Therezinha era professora e matriarca da família uma das figuras mais queridas da Capital. Dona Therezinha foi casada com o ex-deputado federal e advogado Nelson Trad, que faleceu em 2011 aos 81 anos. Além de ser mãe de Nelson Trad Filho, Fábio Trad e Marquinhos Trad, todos com história na vida pública de MS. Mãe de Fátima e Maria Thereza, ambas com participação na vida pública. O velório está previsto para iniciar-se às 8h e o sepultamento marcado para às 16h, no Cemitério Parque das Primaveras.