Faleceu nesta manhã de segunda-feira (7) o empresário Moacyr de Almeida proprietário da Empresa Vacaria Transportes por complicações da Covid-19 em São Paulo. Mais conhecido como “Moacyr do Vacaria” era o vice candidato a Prefeito de Sidrolândia juntamente com o candidato tucano Enelvo Feline. O empresário estava internado no hospital da Unimed de Campo Grande. Ele vinha apresentando melhoras tendo inclusive sido extubado. Contudo o quadro de saúde de Moacyr evoluiu para uma infecção pulmonar. Os familiares então optaram por sua transferência para a unidade de saúde em São Paulo. O falecimento ocorreu por volta das 07h de hoje no Hospital Albert Einstein.

Moacyr era divorciado e deixa dois filhos.