Morreu nesta madrugada de quinta-feira (29) em decorrência de uma cirurgia bariátrica o ex-candidato a prefeito e Diretor técnico na O.C.S Projetos, Aroldo Figueiró. Figueiró foi suplemente no Conselho Estadual de Cidades de MS na gestão do governador Reinaldo Azambuja em 2017. Abussafi se submeteu no último dia 19 a uma cirurgia bariátrica onde apresentou complicações que se desenvolveu numa hemorragia. Precisou ser internado na UTI onde foi submetido a uma endoscopia. Acabou sofrendo uma parada cardíaca, foi reanimado, mas não resistiu.

O velório acontece a partir das 10h, no cemitério Memorial Park, na rua São Francisco dos Anjos 442, Universitário.