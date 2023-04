Morre ex-prefeito de Bataguassu, Antônio Machado

Faleceu na tarde desta segunda-feira, em Presidente Prudente, no Estado de São Paulo, o ex-prefeito de Bataguassu, Antônio Machado de Souza, 77 anos.

Machado foi prefeito de Bataguassu de 1989 a1992 e de 1997 a 2000. Ele será velado na Câmara do Município.

A Prefeitura de Bataguassu decretou luto oficial de três dias. O atual prefeito, Akira Otsubo (MDB) usou a rede social para homenagear o ex-prefeito.

“Machado deixa um legado de grande compromisso público e contribuição para a história de Bataguassu e foi exemplo de honradez para toda a nossa cidade.

Nesse momento de dor, me solidarizo com

familiares e amigos do ex-prefeito”, postou.

A Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul também lamentou o falecimento. “Antônio foi um dos primeiros advogados de Bataguassu, tinha 77 anos e 41 anos de advocacia. Foi também prefeito da cidade por dois mandatos.Era viúvo de Vilma Martins e Souza, deixa a filha Sandra Câmara Martins e Souza, também advogada, e o neto Iago. Além dos enteados Acir Murad Sobrinho e Enio Martins Murad, ambos também advogados da OAB/MS”, diz parte da nota.

