Morre ex-prefeito de Camapuã, Eraldo Holosback

Faleceu nesta quarta-feira, aos 84 anos, o ex-prefeito de Camapuã, Eraldo Holosback Alves Azambuja. Ele administrou a cidade em dois mandatos, 1983 a 1988 e de 1997 a 2000.

O então prefeito foi responsável por trazer a instalação de linhas telefônicas para a cidade, construir a primeira estação de tratamento de esgoto do município e a primeira creche municipal, Maria Rufina de Jesus Madruga, localizada na Vila Industrial.

Em razão do falecimento, o prefeito Manoel Nery decretou luto oficial de três dias no município. O velório do ex-prefeito acontece na Câmara Municipal.

