Morre ex-vereador de Dourados, Osvaldo Basé

Faleceu aos 78 anos o ex-vereador e servidor público de Dourados, Osvaldo Ferreira Basé. O comunicado do falecimento foi feito em nota na página da Prefeitura de Dourados.

“Aos familiares e amigos toda solidariedade e respeito neste momento de tristeza e dor”, diz a nota, assinada pelo prefeito do Município, Alan Guedes (PP).

Basé foi vereador em Dourados entre 1983 e 1988. Era servidor público aposentado, após trabalhar por vários anos no antigo Dersul, a atual Agesul, órgão que cuida do setor de obras públicas em Mato Grosso do Sul.

Relacionado