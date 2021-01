DOURADOS/MS – A vítima David Lopes Rodrigues (32) foi encontrado caído no meio da rua, depois de ter sido espancado durante briga, ocorrida nesta segunda-feira (18) pela manhã na Rua Clóvis Beviláquia, na Vila Itália, em Dourados. Ele foi levado ao hospital Vida (Foto acima) com traumatismo craniano grave, e com outros ferimentos na cabeça. Estava ainda com diversos ferimentos por todo corpo.

E ainda ontem (18) no final da tarde ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A Polícia investiga o caso e pelas informações, os agressores devem ser ouvidos hoje (19) e serão responsabilizados pela morte de David Lopes Rodrigues.