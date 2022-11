O ator, cantor, compositor e apresentador da TV Cultura Rolando Boldrin morreu hoje (9) aos 86 anos, em São Paulo. A causa morte não foi informada. Ele estava internado há dois meses no Hospital Albert Einstein. Com mais de 60 anos de carreira na TV, Rolando Boldrin apresentou o programa musical “Sr. Brasil” por 17 anos. O velório de Boldrin será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.