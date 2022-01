Faleceu na quarta-feira (26) o jornalista Luiz Gonzaga Crosara de 75 anos. Ele morreu vítima de complicações da Covid-19 e se encontrava internado desde a quinta-feira (20) em Uberaba, cidade de Minas Gerais. O comunicador começou a trabalhar na Rádio Sociedade do Triângulo Mineiro, passou pela TV Manchete, afiliadas da Rede Globo e desde 1999. Crosara mantinha um programa diário no Canal do Boi.

Crosara deixa a esposa, 4 filhos e 1 neto.