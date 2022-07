Líder da maçonaria, Cid Antunes da Costa morreu na manhã desta quinta-feira (28) aos 91 anos em Campo Grande. O Maçom faleceu em um hospital particular da Capital, onde ficou internado por 9 dias com quadro de AVC. Nascido em Corumbá, o líder da maçonaria participou ativamente da construção e desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, foi fundador de duas importantes lojas, como a Farol do Sul e Aurora II, vinculadas ao Grande Oriente do Brasil.

Oficial da reserva do Exército Brasileiro, Cid integrou o batalhão da ONU, servindo à força de paz no Canal de Suez, no Egito, nos anos de 1963 e 1964. Na estruturação e divisão do Estado. O Militar atuou como diretor-geral de recursos humanos, tendo recebido medalhas e títulos em sua carreira. Ao se aposentar, exerceu a advocacia para instituições financeiras durante vários anos, além de escrever livros e crônicas.

Cid Antunes deixa uma família composta por 7 filhos, 14 netos, 8 bisnetos e uma tataraneta. Sua esposa, Luiza Barros da Costa, com quem conviveu por mais de 70 anos, faleceu em 2021 aos 91 anos.