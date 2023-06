O Maquiador Julyer da Silva Rodrigues das cantoras Maiara e Maraisa morreu hoje (1) após sofrer um AVC no início do ano. Ele chegou a pedir ajuda dos seguidores, mas não resistiu. O velório do artista se iniciou às 10h, e o sepultamento ocorre às 18h30, no Cemitério Parque Memorial em Goiânia, Goiás.