Morre Léon Lima de Moraes, pai do Ministro do STF Alexandre. O comunicado do falecimento foi pronunciado hoje (28) pelo Presidente do STF, Luís Roberto Barroso.

A idade e a causa da morte de Léon de Moraes não foram divulgadas. O velório será realizado em São Paulo nesta terça, em cerimônia restrita a familiares.

Barroso comunicou o falecimento do pai de Moraes durante sessão do CNJ em Brasília. O presidente do STF prestou solidariedade ao colega de Corte.

Foto: Pai de Alexandre de Moraes, Léon Lima Moraes/Reprodução