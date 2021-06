Morreu na tarde desta quarta-feira (2), o paciente de 71 anos com Covid-19 e suspeita de fungo negro internado em Campo Grande. Ele estava hospitalizado com quadro grave no Hospital Adventista do Pênfigo.

O óbito foi confirmado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). O idoso primeiros sintomas da Covid-19 em 9 de maio, mas apenas em 18 daquele mês testou positivo para a doença e já foi internado. No dia 28 de maio, já hospitalizado no Pênfigo, começou a apresentar sintomas do fungo negro no olho esquerdo como hemorragia, lesão e inchaço.

Dessa forma, diante da suspeita para a mucormicose, o hospital notificou a Sesau sobre o risco de periculosidade do caso, que é acompanhado pelas autoridades municipais. Conforme a Secretaria, o paciente já estava com vaga regulada, porém, devido ao estado de saúde, pode ser transferido no momento.

“Para o tratamento, o paciente deve receber, via venosa, medicamentos antibactericidas e antifúngicos por um período entre quatro e seis semanas”, informou a secretaria.

1ª suspeita de Fungo Negro em MS

Na última segunda-feira (31), o CIEVS (Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde) de Mato Grosso do Sul recebeu notificação de Campo Grande sobre um caso suspeito de fungo preto. O paciente, que está com SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), pode estar com mucormicose no olho esquerdo.

De acordo com o boletim da CIEVS, em 28 de maio ele “apresentou suspeita de mucormicose no olho esquerdo com equimose palpebral intensa e lesão necrótica superior poupando a borda, apresentando quemose conjuntival sanguinolenta e úlcera corneana”.

Sobre a evolução clínica do paciente, o boletim informa que ele está “instável hemodinamicamente, sem condições para transferência para instituição de maior complexidade”.