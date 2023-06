Morre presidente da Serc, João Félix Botezeli, vítima de complicações de dengue

Galo enfrenta novamente o Crac, em partida que abre o segundo turno; jogo acontece na noite de hoje, na Capital

Fora da zona de classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Operário buscará um resultado positivo em Campo Grande no confronto contra o Crac, após ser goleado pela equipe goiana no fim de semana.

O último adversário que faltava para o Galo enfrentar no Grupo 7 aplicou uma goleada no time campo-grandense, por 4 a 0, no sábado, no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão (GO).

Agora, na sequência do campeonato, o Operário enfrentará novamente o Crac, só que desta vez com o mando de campo, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

A partida está marcada para hoje, às 19h (horário de MS). O confronto marca a volta do volante do Galo Lucas Hulk, que cumpriu suspensão automática no jogo anterior, por ter recebido o terceiro cartão amarelo no jogo contra a Inter de Limeira.

Com o fim do primeiro turno do Grupo 7, decretado no fim de semana, o Operário se encontra na penúltima colocação, com 7 pontos, 2 pontos atrás da quarta colocada, Inter de Limeira, última na zona de classificação.

Ao longo deste primeiro turno, o Operário empatou quatro partidas, perdeu duas e venceu apenas uma, em Campo Grande, por 1 a 0, contra a Inter de Limeira.

A Patrocinense é líder do grupo, com 13 pontos, seguida pelo Crac, que tem 11. O XV de Piracicaba e a Inter de Limeira completam o G4, com 9 pontos cada. A Ferroviária está na quinta posição, com 8 pontos. Maringá e Operário, nesta ordem, estão com 7 pontos, e a lanterna segue com o Cascavel, com 6 pontos.

DIFICULDADES

Ao analisar o nível de dificuldade do grupo do Operário, com equipes do Paraná, interior de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, o presidente do clube, coronel Nelson Antônio da Silva, disse ao Correio do Estado que os resultados são positivos.

“A avaliação é extremamente positiva, porque estamos em um grupo muito forte, com equipes que têm uma dotação orçamentaria muito maior que a do Operário, e isso traz um desequilíbrio principalmente nos termos técnicos para a nossa equipe. O Operário vem demostrando nos jogos, que consegue vencer equipes com orçamentos maiores”.

Exemplificando esta diferença de investimentos entre o time de Mato Grosso do Sul e as demais equipes do grupo, o presidente do Operário citou as constantes mudanças de local de treinamento que o Galo realiza para conseguir um campo com boas condições de gramado.

“Eles têm uma estrutura melhor de treinamento e de jogos, isso é um diferencial, a nossa maior dificuldade é a nossa infraestrutura, que é precária. O Operário não tem um local adequado para treinamento, se obriga a ir a Terenos porque em Campo Grande não tem um campo adequado”, disse o presidente do Galo.



Sobre reforços, Silva relata que, por conta de questões de infraestrutura, é difícil para a diretoria contratar atletas interessados em jogar no Galo.

“Isso vem dificultando a vinda de outros jogadores das séries B e C, porque eles buscam boa estrutura, para garantir um bom desempenho e não correrem risco de sofrer lesões”, acrescentou.

O presidente informou que ainda que está em busca de reforçar o elenco do Operário para conseguir a classificação para a Série C, principalmente no mercado de atacantes e meia-atacantes, buscando melhorar a qualidade do setor.

Em sete jogos disputados até o momento na Série D, o Operário só marcou dois gols: na vitória contra a Inter de Limeira, e no empate, por 1 a 1, contra o Cascavel, jogando no Paraná.

O JOGO

Na partida entre Crac e Operário, em Goiás, o primeiro tempo terminou com vantagem mínima do Crac, gol marcado por Jeremias, aos 13 minutos.

Os comandados do técnico Celso Rodrigues fizeram uma boa partida e desperdiçaram algumas oportunidades de gols que poderiam ter mudado o placar final do primeiro tempo.

No segundo tempo, o Operário fez algumas alterações que não tiveram o resultado esperado pelo técnico alvinegro, pelo menos na intenção de fazer os gols para alterar o resultado da partida.

E, depois de perder oportunidades de balançar a rede adversária, a equipe sul-mato-grossense não conseguiu suportar o maior volume físico e técnico do adversário e a vitória goiana virou goleada, com gols de Lucas Gonçalves, aos 24 minutos, e de Kayron, que marcou aos 29 e fechou o placar já nos acréscimos.

SAIBA

No 2º turno, o Operário ainda jogará quatro partidas como mandante: hoje, contra o Crac; no dia 25, contra o Cascavel; no dia 2 de julho, contra o Maringá; e no dia 22 de julho, contra a Ferroviária.