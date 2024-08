Morre Silvio Santos aos 93 anos

O Apresentador Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira e apresentador de longuíssima carreira faleceu aos 93 anos em São Paulo. Conhecido por seu estilo único e carismático, e sua contribuição para o entretenimento brasileiro foi imensa. Silvio Santos não era apenas um apresentador, mas também um empresário bem-sucedido, dono do SBT. Sua morte marca o fim de uma era para a televisão e o entretenimento no Brasil, e certamente deixará um vazio significativo para seus fãs e para a indústria como um todo.

O empresário estava internado desde o início do mês e morreu em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). Silvio Santos deixa a viúva Íris Abravanel, com quem era casado desde 1978 e teve as filhas Daniela Patrícia, Rebeca e Renata. Também deixa as filhas Cíntia e Silvia, do primeiro casamento, com Cidinha, que morreu em 1977.