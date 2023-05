Morre terceiro suspeito de furto de camionetes no Pantanal, em confronto com BOPE

Homem identificado como João Paulo do Nascimento Ferreira, de 25 anos, foi morto após troca de tiros com o BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por volta das 11h40, deste domingo, 30 de abril. É o que informa o boletim de ocorrência 49/2023, do BOPE.

Conforme o registro, os policiais do BOPE, durante a Operação Hórus, do Ministério da Justiça, em continuidade a buscas a indivíduos que conduziam veículos furtados, receberam informações de que um homem estava transitando pela MS-228, no Pantanal.

Durante o deslocamento, os policiais foram até área de uma fazenda, onde encontraram rastros e vestígios recentes e iniciaram buscas pela mata. Logo conseguiram ver o indivíduo com as mesmas características do que estava sendo procurado.

Porém, ao perceber a presença dos policiais, o homem, segundo o boletim de ocorrência do BOPE, portava uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .380, e disparou três vezes contra os policiais. A equipe revidou e o homem acabou baleado.

Os policiais trouxeram João Paulo até o pronto-socorro de Corumbá, mas na chegada, o médico plantonista já constatou o óbito.

O boletim de ocorrência informa que a arma do policial que atingiu o suspeito, um fuzil calibre 7,62 mm, foi apreendido pelo comandante da operação. Consta também que o mesmo policial, foi atingido no colete, região do tórax, mas o projétil não transfixou a placa balística, apresentada na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá junto com a arma que estava em poder do suspeito.

Três mortos

Desde o dia 24 de abril, o BOPE mantinha equipe na MS-228, região da Nhecolândia, depois de receber informações sobre três indivíduos que estavam com duas caminhonetes atoladas e que seriam furtadas.

Houve confronto e um suspeito, Christian Bastos de Oliveira, de 27 anos, morreu. Os policiais continuaram buscando na área rural os outros dois suspeitos, e na sexta-feira (28), Gian Carlos Amarillo do Nascimento, de 29 anos, teria sacado uma pistola para atirar contra a equipe. Baleado, também morreu. João Paulo havia escapado nas duas vezes.

Na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, o caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; homicídio simples na forma tentada e homicídio decorrente de oposição a intervenção policial (boletim de ocorrência 2011/2023).

CRÉDITO: Diário Corumbaense