PEDRO JUAN CABALLERO (PAR) – O crime aconteceu nesta quarta-feira (14), por volta das 12h30, na região central de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã (MS), e a vitima identificada como Victor Escobar Castilho Júnior, (41), mesmo baleado e sangrando muito, dirigiu seu veiculo até o hospital (Na foto acima, momento em que ele descia do veiculo em frente ao hospital). Mas horas depois, no final da tarde, ele não resistiu aos ferimentos a cabou morrendo. Conforme testemunhas, a vitima dirigia sua caminhonete Toyota Hilux branca, quando foi intercepitado por pistoleiros, que o atingiram com vários tiros. Victor acabou batendo o veículo em uma mureta. Apesar dos ferimentos, Victor dirigiu seu veículo até o hospital particular San Lucas, de Pedro Juan Caballero, onde passou por cirurgia, e posteriormente transferido ao hospital de Ponta Porã para a UTI. Até por volta das 10 horas de hoje, nenhum suspeito havia sido preso. As policias brasileira e paraguaia estão na cola dos assassinos, e o caso está sendo investigado.