Morte de jovem de 22 anos em Campo Grande fecha junho trágico no trânsito

A jovem Miryan Lemes Torquato, 22 anos, morreu atropelada na manhã de ontem, após tentar ultrapassar um caminhão pela direita e colidir com a porta aberta de um carro, na Rua Coronel Cacildo Arantes, no Bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Esta foi a sexta morte no trânsito da Capital neste mês a ocorrer no local da colisão. O número já é duas vezes maior que o registrado em junho de 2022.

De acordo com dados do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), só até o dia 25 deste mês foram registradas cinco mortes que ocorreram no local do acidente, esta, portanto, foi a sexta vítima.

No ano passado, também no sexto mês do ano, foram contabilizadas três mortes ocorridas no local dos sinistros.

Os dados do BPMTran também mostram que, nos 30 dias de junho de 2022, as mortes ocorreram em 703 acidentes.

Este ano, em um menor período, a corporação registrou 700 colisões e o dobro de mortes, o que mostra que o trânsito da Capital precisou de menos acidentes para ficar mais violento.

Segundo a gerente de Educação para o Trânsito da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Ivanise Rotta, as principais causas desses acidentes são excesso de velocidade, direção combinada com álcool e falta ou irregularidades na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

“Falar só imprudência ou imperícia é muito amplo, por isso o nosso Grupo de Análise de Acidentes de Trânsito [Gaat] identificou que o principal fator de risco nas ruas de Campo Grande é o excesso de velocidade. Na Capital, a velocidade máxima é de 50 km/h, mas ninguém anda nessa velocidade. Essa é a velocidade de segurança, e, para o caso de acidente, ela reduz para 10% a probabilidade de morte”, explicou.

“O segundo problema é beber e dirigir. A sociedade normalizou esse fato e isso afeta muito o trânsito. Um terceiro ponto também é a falta de CNH ou que ela esteja irregular, suspensa ou cassada”, completou Ivanise.

O Gaat é formado pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Agetran, Samu, Corpo de Bombeiros, Santa Casa, Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Secretaria de Estado de Saúde (SES), Guarda Civil Metropolitana (GCM) e BPMTran.

No acidente de ontem, conforme apurado pela reportagem, a motociclista estava a caminho do trabalho, no sentido da Avenida Afonso Pena, e estava à direita do caminhão. No momento da tentativa de ultrapassagem, o motorista de outro veículo que estava estacionado, um Creta branco, abriu a porta sem olhar o retrovisor.

A motociclista bateu na porta do carro, desequilibrou-se, caiu no asfalto e foi arremessada para debaixo do caminhão. O veículo de carga pesada passou por cima da vítima, que morreu na hora.

“O caminhão estava descendo a via e a moto vinha logo atrás dele, quando o condutor do veículo que estava estacionado abriu a porta para sair e atingiu a motociclista, o que fez com que ela se projetasse para debaixo da traseira do caminhão. O motorista do caminhão não percebeu, uma vez que se trata de um veículo pesado, e foi comunicado lá na frente, já chegando ao parque, por um outro motociclista sobre o que havia acontecido e retornou”, disse a delegada de Polícia Civil Jennifer Estevam, que investiga o acidente.

De acordo com a delegada, o delito será apurado como homicídio culposo no trânsito e o condutor do carro estacionado será responsabilizado.

A princípio, o motorista do caminhão não teve nenhuma culpa. A fatalidade será investigada pela 3ª Delegacia de Polícia Civil da Capital.

NAS RODOVIAS

Das ruas da cidade para as rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul, a situação é semelhante. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), neste mês, o trânsito foi mais letal do que no mesmo período do ano passado.

Do dia 1º de junho até esta quarta-feira, foram registradas 21 mortes nas rodovias federais do Estado, enquanto nos 30 dias do mesmo mês em 2022 ocorreram 9 óbitos, isto é, neste ano o número mais que dobrou.

Essa estatística, porém, não conta a morte que ocorreu na manhã de ontem. Evaldo Mesquita Frasao, 46 anos, morreu em decorrência da colisão frontal entre caminhão-boiadeiro e Renault Kwid, no Anel Rodoviário Dr. Ricardo Trad, entre a saída para Cuiabá (BR-163) e a saída para Rochedinho (MS-010).

O carro de passeio seguia sentido Jaraguari-Terenos, e o caminhão, Terenos-Jaraguari. De acordo com a PRF, o carro invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o caminhão.

Estima-se que o condutor tenha dormido ou mexido no celular ao volante. Não houve ultrapassagem. Com a batida, o caminhão saiu da pista e foi parar em um barranco, a 152 metros da colisão. O carro permaneceu na pista.

A parte frontal esquerda do carro, onde a vítima estava, ficou destruída. O caminhão teve alguns amassos na lataria. Vários destroços estão espalhados pelo asfalto.

Havia duas pessoas no caminhão e uma pessoa no carro de passeio. Os ocupantes do caminhão saíram ilesos e o do carro faleceu. Ninguém estava alcoolizado.