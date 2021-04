Em cinco dias Campo Grande foi impactada com três mortes no transito. A violência começou no domingo com duas mortes, tendo como vitimas a técnica em enfermagem Franciely Ajala Centurião (Foto acima), 29 anos, e o jovem estudante Luiz Gustavo Lopes Ferreira, 18 anos.

O primeiro acidente ocorreu na madrugada de domingo (4), quando Franciely Ajala Centurião, seguia em um Chevrolet Onix, de cor branca, pela Rua Fernando de Noronha, na Vila Sobrinho, perdeu o controle da direção e colidiu contra duas árvores e uma lixeira. E o segundo acidente aconteceu horas depois, ainda no período da manhã, Luiz Gustavo Lopes Ferreira, colidiu com sua motocicleta em um muro, no cruzamento da Rua Álvaro Lins com a Avenida Marginal Bálsamo, no Bairro Alves Pereira.

E o terceiro acidente matou hoje, pela manhã, o jardineiro Leandro Alves Marques, 32 anos. Ele acabava de deixar sua esposa no trabalho, na Avenida Bandeirantes, e seguia para seu local de trabalho, uma floricultura, próximo a Câmara Municipal. O acidente ocorreu na Rua 26 de Agosto com a Rua Anhandui, na região central de Campo Grande. Um ônibus da empresa NPQ atropelou e matou a vítima na hora,