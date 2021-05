Identificado como Cezar Antunes de Lima (36) morto em confronto com policiais civis no final da manhã desta sexta-feira (14) possuía várias passagens criminais. Ele estaria atualmente cumprindo pena em regime semiaberto sendo já preso e julgado por um homicídio, crime cometido em 2003, em Campo Grande (MS).

Na ficha criminal de Cezar consta o homicídio entre os anos de 2003 e 2005. Consta que Cezar foi preso e que cumpria pena em regime fechado e em 2013 teve progressão de regime para o semiaberto. Cezar havia parado de cumprir o regime semiaberto e se encontrava foragido. Em dezembro de 2019 foi cumprido novo mandado de prisão, de recaptura, tendo o réu sido encaminhado para o Presídio de Segurança Máxima. No entanto, Cezar estava cumprindo regime semiaberto novamente.

No final da manhã de hoje o caso foi relacionado com as investigações da morte da artista plástica Catarina Marquesi Moreira, de 72 anos, crime ocorrido em 4 de maio. Mas nada foi confirmado se há relação ou não. Cezar foi surpreendido pelos policiais da Derf No fim da manhã desta sexta-feira (14), enquanto estava na pensão em que alugava um quarto, no Jardim Jóquei Club, ao reagir a abordagem atirando contra os policiais uma justa retaliação foi realizada culminando na morte de Cezar.