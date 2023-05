Mosaic Fertilizantes leva para a Agrotins soluções exclusivas para elevar produtividade e contribuir com a saúde do solo

Depois de anunciar o investimento de R$ 400 milhões em Palmeirante (TO) para ampliar a presença no MATOPIBA, a Mosaic Fertilizantes, uma das maiores empresas em produção e comercialização de fosfatos e potássio combinados, retorna à Agrotins (16 a 20 de maio, Palmas – TO) com um portfólio de soluções para saúde do solo que geram aumento confirmado de produtividade nas culturas de soja, milho e algodão.

Na vanguarda das tecnologias de nutrição de solos para a agropecuária de baixo carbono, a empresa desenvolve produtos que reduzam ao máximo o impacto ambiental da produção ao mesmo tempo que abastece a população em constante crescimento, reforçando o compromisso de sua estratégia ESG com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2 (ODS) da ONU (Fome Zero e Agricultura Sustentável).

Performa Bio, primeiro fertilizante mineral sólido com efeito biológico

Um dos destaques da Agrotins é o Performa Bio, o primeiro fertilizante mineral sólido com efeito biológico do país com tecnologia que equilibra, restaura e fortalece a microbiota do solo. “Os agricultores da região têm sido adeptos da tecnologia em campo, por isso, temos certeza de que essa inovação gerará muito interesse durante o evento”, afirma Marcos Rodrigues, gerente de Pesquisa da Mosaic Fertilizantes.

Com resultados confirmados por 85 experimentos em três safras (2019/20 a 2021/22) e em nove Estados, a tecnologia estimula a recomposição da atividade de microrganismos benéficos do solo, aumentando a capacidade de absorção e o aproveitamento dos nutrientes, elevando, consequentemente, o patamar de produtividade e de sustentabilidade dos sistemas de produção de alimentos. Os ganhos na soja foram de 5,1 sacas por hectare e no milho superaram 14 sacas por hectare (14,7 sc/ha, milho verão).

“Para gerar incrementos de produtividade sem avançar para outras áreas, é preciso promover o equilíbrio das características químicas, físicas e biológicas do solo por meio da elevação da biodiversidade, através da promoção de atividade de microrganismos benéficos para as plantas, que combinada a tecnologias multinutrientes de alta performance e eficiência, alteram o patamar de produtividade das lavouras. É exatamente isso que nossos produtos entregam ao produtor e ao solo”, explica Rodrigues.

Além da tecnologia que contribui diretamente para a saúde do solo, a solução tem concentração de Fósforo e Enxofre de alta eficiência, promovendo plantio em menor tempo e maior aproveitamento dos nutrientes no ciclo das culturas.

Mais tecnologias de performance para o Tocantins

Outras duas tecnologias com desempenho relevante nos solos do Tocantins também serão apresentadas aos produtores rurais durante a feira. O Aspire contém Potássio e duas fontes de Boro, uma de liberação gradual e outra imediata, no mesmo granulo. É o único produto do mercado com disponibilidade de Boro ao longo do ciclo. Ao garantir uma distribuição uniforme do nutriente no solo e durante o ciclo das culturas, o produto permite melhor pegamento e uniformidade da florada, enchimento e maior peso de grãos, estímulo da formação de raízes e nódulos e incrementos de produtividade, que podem chegar, no caso da soja, a mais de 3,3 sc/ha. É uma solução, também, extremamente interessante para o manejo das adubações da cultura do algodão.

O diferencial da formulação exclusiva do MicroEssentials está na presença de Nitrogênio, Fósforo e Enxofre em um único grânulo, sendo o último nas formas de Sulfato e Elementar, que garantem a nutrição da planta durante todo o ciclo do milho. Trata-se de um nutriente fundamental que atua na cadeia de proteínas e aminoácidos, essenciais para o crescimento, desenvolvimento e enchimento dos grãos de milho; o que eleva a produtividade e rentabilidade ao produtor

O Nitrogênio e o Fósforo também compõem a fórmula do produto. O primeiro é essencial na produção de clorofila e se distribui ao longo de todo o ciclo da planta, garantindo folhas verdes mais saudáveis e plantas mais tolerantes a estresses ambientais. Já o Fósforo é responsável pelo desenvolvimento radicular, acúmulo de matéria seca e qualidade dos grãos.

“Nossas pesquisas em 165 campos demonstrativos mostraram que áreas adubadas com MicroEssentials tiveram incremento médio de sete sacas por hectare no milho safrinha, em campos distribuídos nos principais Estados de plantio da cultura”, afirma Rodrigues.

Programa de fidelidade: promoção para cadastro na Agrotins

Os visitantes da Agrotins também poderão aproveitar para se cadastrar no programa de fidelidade da Mosaic Fertilizantes, o NutriVantagens, e ganhar brindes exclusivos. A promoção do cadastro reforça o empenho da empresa em estar cada vez mais próxima de seus clientes e ampliar os benefícios oferecidos.

Estado estratégico

Como parte de sua estratégia de crescimento e desenvolvimento de negócios, visando aumentar os canais de distribuição, estar mais próxima dos clientes e aumentar o volume de entrega de produtos, a Mosaic Fertilizantes anunciou em fevereiro a construção de uma nova unidade de mistura, armazenagem e distribuição em Palmeirante (TO), que entrará em operação em 2025.

A previsão de produção da nova unidade no primeiro ano é de 500 mil toneladas, chegando à capacidade produtiva anual de um milhão de toneladas em 2028. “Estamos falando de uma região que está em franco crescimento. A cidade tem uma infraestrutura logística diferenciada e, com a nova unidade, poderemos ampliar o atendimento até o a região do Vale do Araguaia (MT) e norte de Goiás, além do MATOPIBA”, afirma Eduardo Monteiro, vice-presidente Comercial da Mosaic Fertilizantes.

O empreendimento ficará instalado dentro do Terminal Integrador de Palmeirante (TIPA), que conta com conexão ferroviária direta até o porto de Itaqui (MA), por onde chegarão matérias-primas importadas para a produção de fertilizantes. “A nova unidade facilitará também o descarregamento de caminhões e vagões ferroviários, o armazenamento de matérias-primas e mistura de embarque de produtos até os clientes finais”, diz o executivo.