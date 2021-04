Moto furtada em julho do ano passado é recuperada por policiais civis em Campo Grande (MS). Os policiais em diligências pela região do Bairro Caiobá, na manhã de segunda-feira (5) visualizaram o veículo de cor prata estacionado na rua Poética. Em checagem foi identificado que a motocicleta estava com registro de ocorrência de furto em 24 de julho de 2020. O veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão a Roubos de Veículos – DEFURV.