Motoboy avança sinal e acaba sendo atropelado e arrastado por 5 metros um ônibus da Secretaria Municipal de Naviraí, no cruzamento da Avenida Julia Maksoud com Rua Sebastião Taveira no Monte Castelo, em Campo Grande. Segundo o motorista o piloto da moto mexia no celular no momento da batida. Rapaz foi entubado no local pelos Bombeiros e levado para Santa Casa. A Polícia do Batalhão de Trânsito registrou o fato.